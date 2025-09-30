成城石井は、2025年10月3日から11月3日までの間、全225店舗で「成城石井が見てきた!台湾美食祭」を開催し、自家製惣菜やデザートを中心とした全31品(うち新商品25品)を発売する。2024年10月に開催した「お茶と楽しむ台湾グルメフェア」の好評をうけ実施するもので、より本格的でおいしい台湾グルメを提案する。〈本場の味わいを求めて現地視察へ〉台湾料理は、中国･福建省の料理をベースに、西洋や日本など多様な食文化と融合しな