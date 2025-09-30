被爆者の表情を通して平和へのメッセージを伝える企画展が、長崎市で開かれています。 被爆者の表情を明暗の強いコントラストで立体感のある写真に仕上げています。 展示されているのは、長崎と広島の被爆者52人のモノクロ写真。 イギリスの写真家 パトリック・ボイドさんがおととし、特殊なレンズで撮影しました。 被爆者の表情は「二度と核兵器を使わせてはならない」というメッセージを伝