韓国女優のソン・ヘギョが主演を務め、話題を集めたＮｅｔｆｌｉｘドラマ「ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜」シリーズで、ソン・ヘギョ演じるドンウンの母、チョン・ミヒ役を演じた女優のパク・ジアさんが脳梗塞で死去してから、３０日で１年が経った。５２歳という若さだった。故人の所属事務所・ＢＩＬＬＩＯＮＳは当時、訃報を伝えるとともに「最後まで演技を愛していた故人の情熱を、永遠に忘れない」と哀悼した。１９