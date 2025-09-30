ＭＬＢのポストシーズンは３０日（日本時間１０月１日）にワイルドカードシリーズ（３回戦制）が開幕。ナ・リーグ西地区優勝のドジャースは本拠地で中地区３位のレッズを迎え撃つが、ほとんどのメディアがドジャースの勝利を予想している。そんな中、米経済誌「フォーブス」は「専門家もブックメーカーも、ピート・ローズの幽霊さえも火曜日に開幕するナショナルリーグ・ワイルドカードシリーズで、シンシナティがロサンゼルス