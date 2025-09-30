女優の山口智子（６０）が３０日、都内で行われた、フジッコ「リッチモ」新商品メディア発表会に出席した。?ヨーグルト大好き人間?だという山口は「こそっと事前に送ってもらって、味見させてもらったときに、大感動した。美味しさを伝えに来ました」と笑顔で登場。「ヨーグルトに関してはめちゃくちゃうるさい人間でして。私にとってのご褒美感のあるものなんですよね。発売が待ち遠しい」とアピールした。新商品はパウチ型の