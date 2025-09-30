俳優の鈴木裕樹（41）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日をもって、ワタナベエンターテインメントを退所することを発表した。「約21年間、自分の人生の半分にもあたる時間を支えていただき、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。「これからはまた新たな環境で、日々精進し、より一層役者業にまい進する所存です」とつづった。鈴木は07年、スーパー戦隊シリーズ「獣拳戦隊ゲキレ