ブラックをテーマにした、内外装が精悍な限定モデルBMWジャパンは2025年9月17日、ミドルサイズSUV「X5」に特別仕様の限定車「Edition Shadow（エディション シャドー）」を発表しました。日本限定120台のこのモデルは、はたしてどのような魅力を持っているのでしょうか。精悍なブラック仕上げが際立つBMW「X5 エディション シャドー」BMWの「X5」は1999年に初代が登場し、“SAV（スポーツ・アクティビティ・ビークル）”という新