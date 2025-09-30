声優の石川界人と内田真礼が30日、SNSで結婚を発表した。連名で文書を発表し「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告した。石川と内田は「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました」と