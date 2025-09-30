上方落語協会の笑福亭仁智会長（73）、落語家桂米二（68）、桂米團治（66）、笑福亭生喬（56）が30日、大阪市の天満天神繁昌亭で「桂米朝生誕100周年記念ウイーク」（10月20〜26日、同所）、「文化勲章受章桂米朝生誕100年記念月間」（11月3〜30日、同所）開催記者会見に出席した。今年は米朝さんの没後10年、生誕100年に当たる。戦後、滅びかけていた上方落語を継承、復興させ、「上方落語中興の祖」と呼ばれる米朝さんの功績