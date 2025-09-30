BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）のソウル市内の自宅に対する不法侵入事件に関し、所属企業のビッグヒットミュージックが29日、進捗状況を報告した。ファン向けプラットフォームWeverseで「最近、BTSメンバーの自宅に無断侵入を試みた事件が数回発生した。数回にわたり侵入の試みがあり、当社は警察への申告と証拠提出などで捜査に積極的に協力している。一部に対しては検察送致決定が出されたことをお知らせし、当社は該当侵入