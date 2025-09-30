LE SSERAFIMが衝撃的な映像を公開し、カムバックの幕開けを告げた。【写真】「直視できない…」宮脇咲良、胸元ざっくりドレスLE SSERAFIMが10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』でカムバックするにあたり、9月28日に公式ユーチューブチャンネルを通じて関連映像をサプライズ公開した。公開されたのは「トマト事態です」というタイトルの約48秒の映像だ。緊張感あふれるバイオリン協奏曲が流れる中、5人のメンバーが奇想天外なポーズ