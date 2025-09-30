親族が亡くなり、都内の土地を相続することになったものの、評価額が高くなっていて「相続税が払えそうにない」と悩む方もいるでしょう。 相続税は原則として現金で一括納付する必要がありますが、土地など不動産が中心の相続では現金が不足することがよくあります。そのため、「土地を売却するしかないのでは」と考えがちですが、実は売却以外にもいくつかの方法が用意されています。 本記事では、相続税の納税方法や土