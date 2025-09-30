ドラマ『暴君のシェフ』が大ヒットを受け、韓国、日本、台湾のアジア3地域でポップアップストアを開催する。【写真】『暴君のシェフ』ユナ、酔った勢いで口づけされる!?放送終了後も作品の余韻を楽しみたい韓国内外の視聴者の熱い声援に応えるために企画されたイベントだ。韓国でのポップアップストアは10月2日〜11日まで（※10月5日、6日は「ザ・現代ソウル」の定期休業日のため休止）、ソウル・汝矣島（ヨイド）のザ・現代ソウル