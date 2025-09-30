マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2に、シーズン1で退場した“あのキャラクター”再登場の可能性はあるのか？同役を務めるキャストが、米LAコミコンでその答えを明かした。米が伝えている。 この記事には、「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン1第1話「天国のひととき」のネタバレが含まれています。 また会いたいけど……--> この記事には、「デアデ