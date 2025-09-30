日本ハムは３０日、ドリュー・バーヘイゲン投手が米国へ帰国するため、離日したと発表した。２０年には８勝をマーク、２１年までプレーし、再来日した２年目の今季は、開幕ローテ入りし、６試合に登板。３勝３敗、防御率６・０８だった。８月２１日のオリックス戦（エスコン）で登板以降は１軍での登板はなかった。