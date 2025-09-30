草なぎ剛が主演する月10ドラマ「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」（カンテレ・フジテレビ系）が、10月13日から放送がスタートする。本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで遺品整理人の鳥飼樹が、遺品整理会社の仲間と共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。主人公の