ちょんまげラーメンのきむが３０日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」で突然、号泣し、スタジオを困惑の笑いに引き込んだ。この日は「週刊ヤングジャンプ」と「ラヴィット！」のコラボ企画で、かが屋の絵になる写真旅として、田村真子アナを加賀翔が撮影するロケを行った。なすなかにしも同行した撮影舞台は鎌倉で、七里ガ浜高横の坂で、江ノ電をバッグにはじける笑顔を見せたり、カフェでパンケーキを頬張ったり、浴衣姿でしっとり