「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が29日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。反抗期の子供への親の対応について語った。この日のゲストは、3児の父のお笑いコンビ・ブラックマヨネーズ小杉竜一。長女は小学生で「今後、絶対に思春期来て、俺のこと無視する。その時、俺どうしたらいい？」と質問した。あのは「静観かな。普通でいい。わざとニコッとしたりしなくていい」と