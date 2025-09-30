上方落語協会は３０日、大阪市の天満天神繁昌亭で会見し、「桂米朝生誕百周年ウイーク」（１０月２０〜２６日）と、「文化勲章受章桂米朝生誕百年記念月間」（１１月３〜３０日）の開催を発表した。米朝さんが亡くなって１０年の節目でもあり、当初は「米朝ウイーク」のみの開催予定だったというが、米朝さんの功績をたたえるには１週間では足りない、と笑福亭仁智会長の一声で期間延長が決まった。若手からベテランまで