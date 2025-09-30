任期満了に伴う静岡県川根本町の町長選挙が9月30日に告示され、午前中に現職と新人の2人が立候補を届け出ました。 【動画】川根本町・町長選に現職と新人が立候補届け出 一騎打ちの公算大 投開票は10月5日＝静岡 川根本町の町長選に立候補したのは届け出順に、現職で2期目を目指す薗田靖邦さん（66）と、新人で会社経営の前田佳則さん（47）です。 現職の薗田さんは、移住や定住の促進といった町の人口減少対策の強化などを掲げ