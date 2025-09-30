キャロウェイから、限定モデルのアナウンス。「ELYTE MINIドライバーがブラック仕様となった『ELYTE MINIドライバー NIGHT EDITION』が数量限定発売となります」と、同社広報。同社の取扱店とオンラインストアで入手可能で、税込価格95,700円となる。【画像】通常モデルの『ELYTE MINI』はこんなデザイン「これまでキャロウェイでは、ドライバーの限定コスメティックモデルの発売はありましたが、ミニドライバーでは今回が初になり