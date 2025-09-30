カープの３連覇を支えた松山竜平選手と田中広輔選手が今シーズン限りで退団することが明らかになりました。 今月４０歳を迎えた松山選手は、勝負強いバッティングとファンからも愛される人柄でカープの黄金期を支えました。 ３６歳の田中広輔選手は、走好守でチームの勝利に貢献した一人。６３５試合に連続フルイニング出場するなど３連覇の時はリードオフマンとしての活躍が光りました。 共に今