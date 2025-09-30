農業についての知識を深めてもらおうと9月30日、静岡県富士市の小学生が地域の生産者たちと稲刈りを体験しました。 【写真を見る】「感謝の気持ちでおいしく食べたい」小学生が稲刈りを体験 農業の知識深める＝静岡・富士市 稲刈りを体験したのは、富士市立東小学校の5年生12人です。 児童が2025年6月に植えた「こしひかり」が収穫期を迎えたことから、30日は地域の人に教わりながら、カマを使って収穫を体験しました。 ＜児童