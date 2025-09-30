モデルの亜希（56）が、元夫でプロ野球選手として活躍した清原和博さん（58）のトークショーに帯同したことを報告し、元夫への思いをつづっている。【映像】笑顔の清原和博さんや二人の息子たち23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。これまでInstagramで、息子たちのために作ったお弁当や、サプライズで誕生日を祝ってもらった際の親子ショットなども披露してきた。元夫・清原和博さんのトーク