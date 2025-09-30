フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（34）とロサンゼルスのビーチを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】宇賀なつみの水着ショットこれまでも世界各地での旅の様子をInstagramで発信してきた宇賀。ペルーのマチュピチュ遺跡やエジプトのピラミッド前でラクダに乗る姿なども投稿してきた。2025年9月15日の更新では「初めてのアイスランド」とコメントし、アイスランド