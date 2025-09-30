「Cipher」Black 伊藤屋国際は、EarAcoustic Audioブランドより、中国のシンガーソングライターzkaaaiとのコラボモデルイヤフォン「Cipher」を発売した。プラグ部は3.5mmステレオミニとUSB-Cの2タイプを用意。カラーは、Red、Premium Yellow、Purple、Blue、Pink、Black、White、Goose Yellowの各8色。価格は3.5mmタイプが3,980円、USB-Cタイプが4,680円。 新開発したノズル内部の螺旋構造「NEBULA SOUND