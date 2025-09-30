女優の山口智子が３０日、都内でカスピ海ヨーグルト「リッチモ」の新商品メディア発表会に出席した。発売から２０年を迎えるカスピ海ヨーグルトの新商品「リッチモ」はもっちりとした食感で、パッケージが口栓付きのパウチとなっている。山口はボタニカル柄のセットアップで登壇し「私はヨーグルト大好き星人なので。ヨーグルトに関してめちゃくちゃうるさい人間です」とヨーグルト愛を爆発。同商品を一足先に自宅で食べたこ