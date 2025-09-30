◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽準決勝山梨学院１０―４県岐阜商（３０日・マイネットスタジアム皇子山）７イニング制が導入された、国民スポーツ大会（滋賀）高校野球硬式の部は準決勝が行われた。今夏の甲子園で４強入りを果たした山梨学院と県岐阜商の対決は、強打の山梨学院が勝利した。３回無死一、二塁で４番の横山悠捕手（３年）が犠打を成功させ、県岐阜商先発の豊吉勝斗投手（２年）の悪送球に