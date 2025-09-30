「副首都」構想を巡るプロジェクトチーム会合であいさつする日本維新の会の吉村洋文代表＝30日午前、大阪市中央区日本維新の会は30日午前、「副首都」構想を巡るプロジェクトチーム会合を大阪市で開き、実現に向けた法案の骨子をまとめた。自民、公明両党連立政権への参加是非を判断するに当たり、吉村洋文代表は副首都実現を「絶対条件」と位置付ける。斎藤アレックス政調会長は記者団に、与野党協議を踏まえ来年の通常国会での