結婚して家を出ると、実母よりも義母とのほうが会う機会が多い場合もありますよね。ただ、嫁いびりをしてくる義母に不満を抱えている人にとっては「お母さんに会いたいな……」と、恋しくなることもあるでしょう。しかし、普段はなかなか会えなくても、母はいつだって娘の味方でいてくれる存在なのは確かです。今回は、嫁いびりをしに家に来る義母を母が撃退してくれた話をご紹介いたします。母が笑顔で撃退「義母は家が近いので、