誰からも好かれているように見える人は「社会的知性」が高く、16の特徴があるといいます（写真：TAK.u／PIXTA）話していてなんとなく気持ちのいい、「付き合いやすい人」はいるものです。誰からも好かれているように見える彼らの共通点とはなんでしょうか？ アメリカ在住のジャーナリスト、ブリアンナ・ウィースト氏は、彼らは総じて「社会的知性」が高く、16の特徴があるといいます。世界40カ国以上でベストセラーとなっている『