「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在でニデックが「売り予想数上昇」２位となっている。 ３０日の東証プライム市場でニデックが反発。前週末２６日の取引終了後、２５年３月期の有価証券報告書を関東財務局に提出したと発表した。ニデックはイタリア子会社に関する貿易取引上の問題及び関税問題が発覚したことなどを受け有価証券報告書の提出期限を９月２６日まで延期していた。