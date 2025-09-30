【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46 五期生のグラビアを毎日12時にひとりずつ掲載していく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。7日目となる9月30日は、坂井新奈の撮り下ろしグラビアが公開された。 ■坂井新奈は神奈川県出身の16歳 これまで松尾桜、鶴崎仁香、佐藤優羽、蔵盛妃那乃、下田衣珠季、大田美月のグラビアが公開されてきた本企画。7人目の坂井新奈は、2009年3月14日生まれ、神奈川県出身の16歳。1