9月30日（日本時間10月1日）、MLBのポストシーズンがいよいよ開幕する。レッズの指揮官テリー・フランコーナ監督は、ワイルドカードシリーズ（WCS）の第1戦を翌日に控え、メディアの取材に対応。球団史上初の連覇を狙う、王者ドジャースとの対戦について語った。 ■強振されれば致命傷に 29日（同30日）に会見に応じたフランコーナ監督は、WCS第1戦の先発に26歳のエース右腕ハ