中国駐エジプト大使館は29日、エジプト・ギザ県で発生した交通事故で中国人2人が死亡、3人が負傷したと発表した。同大使館によると、事故はギザのピラミッド近くの道路で発生した。ミニバスが反対車線を走っていた複数の乗用車と衝突したという。この事故で中国人2人が死亡した。また、中国人3人が負傷し、うち1人は重傷だが命に別状はないという。このほか、エジプト人4人が負傷した。事故の詳しい状況などについて現地の警察が調