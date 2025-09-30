30日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝148円51銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝174円12銭前後と11銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース