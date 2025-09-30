五島市では、準絶滅危惧種に指定されている大型の渡り鳥「ハチクマ」が空を舞う姿が見られます。 五島市玉之浦町の大瀬崎灯台周辺に飛来した、渡り鳥の「ハチクマ」。 準絶滅危惧種に指定されていて、翼を広げると1.3メートルほどの大きさになるタカ科の猛きん類です。 越冬のため、本州から中国大陸へ渡るそうで、経由地となる五島市では毎年、この時期、大空を雄大に舞うハチクマの姿が見られます。