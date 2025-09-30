帯状疱疹が悪化し緊急入院したことを報告していた、元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（62）が、現在の病状について明かした。【映像】右目が開かなくなった姿や入院中の様子（複数カット）笠井は2019年に血液がんの一つである悪性リンパ腫のステージ4であることを公表し、およそ4カ月半の入院生活を乗り越え、2020年6月に完全寛解の診断を受けていた。2025年9月25日に更新したブログでは、右まぶたが腫れて開かな