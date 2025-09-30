ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）と米ジョビー・アビエーションが運航する次世代の移動手段「空飛ぶクルマ」のデモ飛行が３０日、大阪・関西万博で報道陣らに公開された。ジョビーの「Ｓ４」（全長約７・６メートル、全高約３・５メートル）は実用化に最も近い機体の一つで、１０月１日から一般にも公開される。万博での空飛ぶクルマのデモ飛行は丸紅、スカイドライブ（愛知県）に続いて３陣営目となる。Ｓ４は５人乗りで航続距