連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第2回「メイコの初舞台」が30日(NHK総合 23:00〜23:25)に放送される。このたびメイコ役・原菜乃華がコメントを寄せた。『あんぱん』特別編 第2回の場面写真特別編は9月29日〜10月2日(各日23:00〜23:25)に4夜連続で放送。人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと『あんぱん』出演者の座談会を盛り込んだ25分×4回で、ドラマはそれぞれ、辛島健太郎(高橋文哉)のプロポー