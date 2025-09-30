俳優の福士蒼汰（３２）が３０日、都内で行われた「ブレンデッドジャパニーズウイスキーＳＯＧＡＩＮＩ新ＣＭ発表会」に登場した。ブランドアンバサダーの福士は、広島でのＣＭ撮影を振り返って「１日目はハウススタジオ、２日目は、貯蔵庫で撮影。すごい自然がキレイだった。夏の日で暑かったんですけど、ステキな景色を見られて満足でした」とにっこり。続けて「自然を見た後に、ＳＯＧＡＩＮＩをいただくとまた味が変わ