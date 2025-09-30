弁護士の紀藤正樹氏が３０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ・千原せいじが一般社団法人日本仏教協会の顧問を辞任した問題に言及した。日本仏教協会側は「５月に協会顧問として不適切な行動をとった為、一般社団法人日本仏教協会の代理理事が注意したところ、本人から辞任したい意向があったため辞任を認めました」と説明しているが、詳細についてはこれ以上の回答は難しい、としている。紀藤氏は協会側の対応につ