筆者の知人B子の話。両親の離婚後、母と暮らした日々は、バイト代を取られるなど異常さを含んでいました。一度離れて暮らすも、「社会人になるお祝いがしたい」という母の申し出で、約4年ぶりに再会。その再会時に身分証を悪用され、多額の借金が発覚。私は何度も母に裏切られる中で、強く「自分の力で生きるしかない」と決意しました。 母と暮らした日々の違和感 両親が離婚した後、私は母と一緒に暮らすことになりました。母