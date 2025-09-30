「素敵なCMに仕上がっていて嬉しい」と満面の笑顔を見せる目黒蓮 モトローラブランドアンバサダーの目黒蓮（Snow Man）が30日、都内で開催された『motorola新製品発表会』に登壇。目黒が「motorola razr50」で撮影した思い出の写真を披露した。【写真】夕日をバックに笑顔を見せる目黒蓮（撮影＝渡辺翔太）発表会で目黒が披露したのは、前モデル「motorola razr50」で撮影した思い出のプライベート写真。仕事で訪れ