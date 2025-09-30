ハーゲンダッツジャパンが、新作ミニカップ「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」を9月30日から期間限定で発売します。さらに、2022年に登場した「悪魔のささやき チョコレート」も再び、発売されます。「悪魔のささやき」シリーズは、シズル感たっぷりの濃厚系スイーツから着想を得た「手に取らずにはいられない」誘い込まれるような見た目と、「圧倒的な濃厚感」が特長。2022年に、「悪魔のささやき キャラメル」も発