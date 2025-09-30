元SKE48で俳優の岡本彩夏が、9月30日発売の『週刊SPA!』10月7日号のグラビア企画「美女地図」に初登場した。【写真】ビキニ姿で美ボディを披露する岡本彩夏愛称「あーーや」として親しまれた岡本は、2025年3月にSKE48を卒業。俳優の道を歩み始めた岡本が、今回の誌面でランジェリー姿を解禁し、大人の魅力を大胆に披露している。2002年8月12日生まれ、東京都出身の岡本は、現在舞台を中心に活動中。12月には「New Generation