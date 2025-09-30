「京の奥座敷」で、川までの距離30?の“リバーサイドカフェ”叡山電車の貴船口駅から貴船神社まではバスで約8分、歩くと約30分。そこから奥宮まではさらに15分ほど歩きます。貴船神社の界隈からたくさんの飲食店が立ち並びますが、今回目指す「兵衛Cafe」は奥宮付近、旅館街の最奥エリアに位置します。美しい自然に囲まれた貴船は“京の奥座敷”ともよばれ、夏季には川床（かわどこ）でのお食事を目当てに多くの観光客で賑わいます