『ゲーム・オブ・スローンズ』や『エターナルズ』などに出演するキット・ハリントンが、BBCとMGM＋向けに制作されるチャールズ・ディケンズ原作の古典劇『二都物語』で主演を務めることが分かった。【写真】妻とは『ゲーム・オブ・スローンズ』で共演「キット・ハリントン」フォトギャラリーVarietyによると、同作は全4話のリミテッドシリーズで、ドラマ『ガンパウダー』でキットとタッグを組んだダニエル・ウェストが脚本を担