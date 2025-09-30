ＤｅＮＡは３０日、三嶋一輝投手、徳山壮磨投手らに来季の契約を結ばないと通告したと発表した。三嶋はすでに現役続行の意思を示しており、徳山は「どういうご縁があるか分からないけど、今は野球をやりたい」。京山も「体が元気な内は野球に携わっていきたい」と現役続行を希望している。通告された選手は以下の通り◆投手徳山壮磨三嶋一輝京山将弥草野陽斗今野瑠斗笠谷俊介◆内野手蓮粟飯原龍之介