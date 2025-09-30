暑さの中、東京・渋谷を歩く人たち＝6月災害級の暑さに備えて予防行動を促す「熱中症特別警戒アラート」が、今夏の記録的な猛暑でも発表されなかったことに関し、浅尾慶一郎環境相は30日の閣議後記者会見で「今後の在り方について有識者にご意見を聞き、さらなる熱中症対策を進める」と述べ、検証する考えを示した。熱中症予防の有識者会議を開催する方向で、会議で議論される見通しだ。環境省によると、特別アラートは2024年